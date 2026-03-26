[4.18 プレミアリーグ第33節 トッテナム 2-2 ブライトン]プレミアリーグは18日、各地で第33節を開催した。トッテナム対ブライトンは2-2のドロー。前節で降格圏に転落したトッテナムは後半アディショナルタイムの失点で2026年初勝利を逃した。一方のブライトンはMF三笘薫が途中出場から鮮やかなダイレクトボレーシュートで今季3点目を奪うも、後半途中にピッチに座って交代で退くインアウトになった。トッテナムのロベルト・デ