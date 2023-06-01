【ブンデスリーガ第30節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 1-3(前半1-1)ライプツィヒ<得点者>[フ]ヒューゴ・ラーション(34分)[ラ]ヤン・ディオマンデ(27分)、アントニオ・ヌサ(70分)、コンラッド・ハーダー(81分)<警告>[ラ]M. Finkgräfe(40分)