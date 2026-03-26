[4.18 プレミアリーグ第33節 トッテナム - ブライトン]ブライトンのMF三笘薫が18日、プレミアリーグ第33節のトッテナム戦で今季3点目を決めた。三笘はベンチスタートだったが、MFディエゴ・ゴメスの負傷を受けて前半20分から出場した。すると1点ビハインドの前半45+3分、MFパスカル・グロスが右から上げたクロスで大外でフリーになると、左足ダイレクトで冷静に合わせて同点ゴールを奪った。三笘にとっては1月のマンチェスタ