プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第3節 ウェステルローとゲンクの試合が、4月19日01:15にヘット・カイピエにて行われた。 ウェステルローはshunsuke saito（MF）、木村 誠二（DF）、ナチョ・フェリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは伊東 純也（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）、ダーン・ヘイマンス（MF）らが先発に名を連ねた。なお