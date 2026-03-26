プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第3節 シャルルロワとスタンダールの試合が、4月19日01:15にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。 シャルルロワはアントワン・コラッシン（MF）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）、パトリック・プフラッケ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはラフィキ・サイード（FW）、