◇イングランド・プレミアリーグ第33節ブライトン2―2トットナム（2026年4月18日ロンドン）ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）は18日、敵地でのトットナム戦でベンチスタート。味方の負傷により前半20分から途中出場すると、1点を追いかける前半アディショナルタイムに芸術的な左足でのダイレクトボレーで同点ゴール。1月のマンチェスターC戦以来、約3カ月ぶり待望の今季3点目を決めたが後半30分に途中交代。試合は2―2で