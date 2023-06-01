◇ACLE決勝トーナメント準々決勝町田1―0アルイティハド（2026年4月17日サウジアラビア・ジッダ）サッカーのACLE決勝トーナメント準々決勝が17日に行われ、町田はサウジアラビア王者のアルイティハドとの接戦を1―0で制し、大会初参戦で4強入りを果たした。前半31分、チームが武器とするロングスローの流れからFWテテ・イェンギ（25）が決勝弾。黒田剛監督（55）の指導で磨いてきた守備で1点を守り抜いた。21日の準決勝で