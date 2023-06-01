セリエA 25/26の第33節 ナポリとラツィオの試合が、4月19日01:00にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。 ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、スコット・マクトミネイ（MF）、ケビン・デブルイネ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（FW）、タイアニ・ノスリン（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）らが先発に名を