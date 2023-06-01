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【プレミアリーグ第33節】(Elland Road)リーズ 3-0(前半2-0)ウォルバーハンプトン<得点者>[リ]ジェームズ・ジャスティン(18分)、ノア・オカフォー(20分)、ドミニク・カルバート・ルーウィン(90分+5)<警告>[リ]ブレンデン・アーロンソン(73分)、ジェームズ・ジャスティン(90分+12)[ウ]ウーゴ・ブエノ(90分+3)、ロブ・エドワーズ(57分)観衆:36,840人└連続スタメン田中碧が高精度キック連発、2ゴールに関与!! リーズの今