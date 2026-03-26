[4.18 プレミアリーグ第33節 リーズ 3-0 ウォルバーハンプトン]リーズは18日、プレミアリーグ第33節のウォルバーハンプトン戦を3-0で制して今季初の2連勝を飾った。MF田中碧は前節に続く先発出場となり、高精度キックでゴールにも関与した。田中は前節に続いてCKのキッカーを担当。まずは前半9分の右から蹴った1本目、中央の密集へ蹴ったボールがファーへ跳ねるとDFジェームズ・ジャスティンが頭で合わせたが枠外に飛んだ。続