[4.18 ブンデスリーガ第30節](コメルツバンク・アレーナ)※25:30開始<出場メンバー>[フランクフルト]先発GK 23 ミハエル・ツェッテラーDF 3 アルトゥール・テアテDF 4 ロビン・コッホDF 5 オーレル・アメンダMF 6 オスカー・ホイルンドMF 8 ファレス・シャイビMF 16 ヒューゴ・ラーションMF 21 ナサニエル・ブラウンMF 25 アルノー・カリムエンドMF 29 A. Amaimouni-EchghouyabFW 9 ヨナタン・ブルカルト控えGK 33 イェンス