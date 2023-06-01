バイエルンは、現地時間19日に行われるブンデスリーガ第30節シュトゥットガルト戦で引き分け以上の結果を収めれば、ブンデスリーガ制覇が決まることになった。ブンデスリーガ第29節終了時点で、首位バイエルンと2位ドルトムントの勝ち点差は「12」と、第30節の結果次第でバイエルンの優勝が決まる状況となっていた。そうしたなか、第30節の一部の試合が18日に開催され、2位ドルトムントは敵地でホッフェンハイムと対戦。42分