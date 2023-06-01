県警高速道路交通警察隊とネクスコ西日本によりますと、18日午後11時半前、南九州自動車道の薩摩川内高江インターと薩摩川内水引インターの間で、軽乗用車が中央分離帯に衝突しました。 けが人はいませんでした。 事故処理のため薩摩川内高江インターから薩摩川内水引インターに向かう上り線は、午前0時前から通行止めとなっています。 ・ ・ ・