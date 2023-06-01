リーグ・アン 25/26の第30節 ロリアンとマルセイユの試合が、4月19日00:00にスタッド・イヴ・アランマにて行われた。 ロリアンはジャンビクトル・マケンゴ（MF）、バンバ・ディエン（FW）、パブロ・パジス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、アミーヌ・グイリ（FW）、メイソン・グリーンウッド（FW）らが