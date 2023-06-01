◇ア・リーグホワイトソックス9−2アスレチックス（2026年4月17日サクラメント）海外のファンがSNSに「あれはミサイルだ」と投稿した。打球はバックスクリーンを越え、場外に消えていった。ホワイトソックス・村上がメジャー初のグランドスラムだ。敵地のテレビ中継は約10秒間も沈黙した。相手投手も野手も、驚いて打球を見つめた。「我慢強く自分の中でバッティングと向き合えた結果、こうして徐々に上向きになってきて