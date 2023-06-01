◇ナ・リーグロッキーズ1−7ドジャース（2026年4月17日デンバー）ロッキーズ・菅野は寒さの影響か直球の平均球速が普段よりも2キロ以上下がった。それでも表情はいたって涼しかった。4回5失点で今季初黒星。「人生で投げた中で一番寒かったが、相手も同じ条件。言い訳にしたくない」と受け止めた。大谷には2安打を許し、メジャーでは昨季から計5打数4安打と打ち込まれている。それでも「2ストライクに追い込めたし、紙一