◇ア・リーグレッドソックス1−0タイガース（2026年4月17日ボストン）レッドソックス・吉田がメジャー4年目で初のサヨナラ打をマークした。しかも、代打でだ。延長10回1死一、三塁の好機に送られた。「1点取るだけだったので、何とかバットに当てて事を起こしたかった」。高めの直球を捉えた打球は大きく弾み、内野5人シフトの頭上を越えて右前に抜けていった。一塁を回ると満面の笑みでヘルメットを脱ぎ、チームメート