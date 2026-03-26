プレミアリーグ 25/26の第33節 ニューカッスルとボーンマスの試合が、4月18日23:00にセントジェームズ・パークにて行われた。 ニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、ウィリアム・オスラ（FW）、アントニー・エランガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF