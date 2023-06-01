◇フランス2部スタッド・ランス3―2レッドスター（2026年4月18日仏ランス）スタッド・ランスのFW中村敬斗が今季10点目を決め、3試合ぶりの勝利に貢献した。開始6分にペナルティーエリア内でパスを受けると、落ち着いてGKの右脇に流し込む先制点。フランス1部で11得点を記録した昨季に続いて2桁得点を達成し、後半34分までプレーした。前節5位スタッド・ランスにとっては勝ち点3差で追う4位との直接対決。チームは3―2で