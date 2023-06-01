◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）NPBが球審にヘルメット着用を通達した。16日のヤクルト―DeNAで、バットが頭部を直撃した川上拓斗審判員が救急搬送、緊急手術。18日に行われた6試合から、球審がヘルメットをかぶる運用が始まった。甲子園での阪神―中日の責任審判だった福家英登審判員は「安全のために速やかに着用しましょうと（なった）。今回みたいなことが今後ないようにするには、我々が身を守る