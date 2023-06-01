◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）阪神・木浪聖也内野手（31）が18日の中日戦（甲子園）の7回に決勝の右前適時打を放った。3試合ぶりのスタメンで持ち前の勝負強さを発揮し、森下の5度に次いでチーム2位となる3度目の勝利打点を挙げた。前日17日に続くラッキー7のV打で、このカードの開幕からの連勝を、2リーグ制以降で最長となる5に伸ばした。ジェット風船が復活した今年はラッキー7にドラマが生まれる