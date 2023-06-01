◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）阪神・桐敷が難所の8回を抑えた。先頭の石伊に右前打を許したが、この日本塁打を含む3安打していた鵜飼をフォークで空振り三振。続く村松を遊ゴロ併殺で切り抜け「先頭を出してしまいましたが、一人一人丁寧にやっていこうと思った」と、1点のリードを守り、これで4試合連続無失点となった。16、17日と連投したモレッタは、休養日のためベンチ入りせず。「ブルペン陣の