◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）阪神・伊原が19日の中日戦に先発する。キャッチボール、ショートダッシュで最終調整した。前回登板も11日の中日戦で、6回6安打1失点で勝ち投手。2週連続で白星を狙う。「つながると得点力がある。先頭（打者）を切ることは、前回対戦して大事だなと思った」。17日の試合前練習ではフリー打撃の打球が右脚に直撃するアクシデントもあったが、「全然問題ないです」と無事