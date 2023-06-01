◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）虎のサタデー・フィーバーをけん引したのは森下のバットだ。打ってほしいところで打つ千両役者ぶりは、この日も健在だった。「（中野）拓夢さんの走塁ありきですけど、長打が出れば一気に得点に結びつけられるというのが今日の試合で何度も出た。そういうのもタイガースの強み。長打にはこだわりは持ちたい」0―0で迎えた3回2死一塁の2打席目。大野の初球、カットボー