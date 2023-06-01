◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）虎のサタデー・フィーバーをけん引したのは森下のバットだ。打ってほしいところで打つ千両役者ぶりは、この日も健在だった。「（中野）拓夢さんの走塁ありきですけど、長打が出れば一気に得点に結びつけられるというのが今日の試合で何度も出た。そういうのもタイガースの強み。長打にはこだわりは持ちたい」0―0で迎えた3回2死一塁の2打席目。大野の初球、カットボー
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 女性車掌が寝坊 東北新幹線遅れ
- 2. 男児遺体 親族から嫌われていた?
- 3. 「衝動的に首絞め殺した」供述か
- 4. 2人強姦、全裸で逃走の海自隊員
- 5. 関本賢太郎氏 活動自粛を発表
- 6. 自転車追い越せず渋滞→疑問の声
- 7. 犬250匹「多頭飼育」衝撃写真 英
- 8. 男児死亡「社員旅行」での目撃談
- 9. Cocomi&Koki,の迎え 渋谷騒然
- 10. バット直撃の審判が緊急手術
- 1. 女性車掌が寝坊 東北新幹線遅れ
- 2. 男児遺体 親族から嫌われていた?
- 3. 「衝動的に首絞め殺した」供述か
- 4. 2人強姦、全裸で逃走の海自隊員
- 5. 犯罪組織 日本でゲーム会社設立
- 6. 目黒に「SHOGUN問題」異例事態か
- 7. 桜島が爆発 噴煙1600メートル
- 8. AV見ながら…ラーメン店主が激怒
- 9. 男児事件「トイレ」に一時遺棄か
- 10. 死亡男児は自宅で朝食 親族確認
- 1. 親頼れず 20代の生活保護が爆増
- 2. SNS騒然「ぽたぽた焼」に異変
- 3. 日本代表の選手 11歳で性加害か
- 4. 愛子さまのスケート談義 反響
- 5. 女性の足にギュッ 住宅街にサル
- 6. 男児事件 着目すべきは家庭環境
- 7. 出勤停止の社員に給与支払い命令
- 8. 小6男児の家族をめぐり住民証言
- 9. ドラレコの空白に「新事実」判明
- 10. 小6不明 家族関係の取材に限界か
- 1. 犬250匹「多頭飼育」衝撃写真 英
- 2. イラン 海峡「再封鎖」を通達か
- 3. レバノンでフランス兵士が死亡か
- 4. 睡眠時の寝間着「裸」が最適か
- 5. 砂上の楼閣だ ドバイ投資ヤバい
- 6. 韓国にない 日本で初めての衝撃
- 7. ホルムズ海峡 多国籍部隊結成へ
- 8. 大西洋の海流循環 崩壊へ懸念
- 9. 「悪臭がする」車に少女の遺体
- 10. 米「核の粉じん全て手に入れる」
- 1. 自転車追い越せず渋滞→疑問の声
- 2. 4店舗だけ営業 巨大施設が廃墟化
- 3. 「和食は健康食」は大間違いか
- 4. イオンシネマ 鑑賞料金値上げへ
- 5. 買えた! 不審者パーカー大バズり
- 6. すかいらーくHDがなぜ 異例買収
- 7. ローソン プラ使用量を削減へ
- 8. ファミペイ起動で全面…波紋呼ぶ
- 9. 「面接落ちる人」の本当の理由
- 10. 新NISA「2つ」の大前提を整理
- 1. Temuが国際模倣対策連合に加盟
- 2. 【便利さ想像の斜め上】スイングプラグを搭載した「Anker Nano Charger」をレビュー。これりゃ便利ですね。画像もかわいいです。
- 3. Win10アプデ 苦情で配信一時停止
- 4. 160万円するライトセーバーを生み出す「ヨーダ」と呼ばれる男
- 5. 2019年のiPhoneはLightning端子をUSB-Cに変更？錯綜するiPhoneコネクターのうわさ
- 6. Androidスマホ 最も売れた機種
- 7. 楽天モバイルへ乗り換え 失敗談
- 8. キノコは菌糸通して会話している
- 9. つくる自由を提案する「au Firefox OS Event」のオモテとウラを見せます！ハッカソンや懇親会、抽選会などが開催【レポート】
- 10. 「ZenFone3」 高コスパの理由
- 11. 「曇天に笑う」が「吉田くん」化
- 12. PCを買い換えたときにはこれ！簡単にデータ移行ができる「EaseUS Todo PCTrans Pro 10.5」
- 13. Let's noteの信頼性がさらに評価される──搭載データ消去アプリが第三者機関の認証を取得
- 14. 「セリア」「3COINS」で叶える、ちょっとリッチなVR＆バスタイム
- 15. 1000Whでは世界最小クラス！極低温などの環境でも安定した三元固体電池搭載のポータブル電源「YOSHINO B1200 SST」を試す【レビュー】
- 16. 戻るボタンの乗っ取り 違反に
- 17. ハイセンス、Mini LED 4K液晶テレビの普及モデル 55V型で176,000円
- 18. ソニー「現行モデル」生産完了に
- 19. 「知らないと普通に失敗します！」現役IT系会社員が教えるiPhone機種変更を成功に導くポイント
- 20. ハイレゾ楽曲をダウンロード販売する「PonoMusic」がオープンするも値段が高すぎるという指摘が続出
- 1. バット直撃の審判が緊急手術
- 2. NPB通達 全球場でヘルメット着用
- 3. りくりゅう引退「将来」に反響
- 4. 今井達也 早くもホームシック?
- 5. もはや到達不可能 大谷に衝撃
- 6. 彼を使え 吉田正尚劇的打に熱狂
- 7. 球場騒然 中日選手が救急搬送
- 8. 田中碧 リーズと新天地の行方
- 9. ドジャース戦前にFBIが声明発表
- 10. ド軍はマクダーモットをトレード
- 1. 関本賢太郎氏 活動自粛を発表
- 2. 男児死亡「社員旅行」での目撃談
- 3. Cocomi&Koki,の迎え 渋谷騒然
- 4. 欧州人は日本が嫌い? 発言が波紋
- 5. 長州力 小力が「涙の謝罪」言及
- 6. 「今かぁ…」柳楽優弥が過去告白
- 7. 堀江貴文氏「最高月収」を告白
- 8. 天皇陛下の視聴 野沢雅子が感激
- 9. 低迷の朝ドラ 主題歌に既視感か
- 10. BTS来日「厳戒態勢」に戸惑いも?
- 1. 猛暑対策「不審者パーカー」反響
- 2. 13歳が10人のおじさんに…回想
- 3. 女将が50歳で「司法試験合格」
- 4. 新たな冒険がさらに進化！美しさと滑らかさがアップした【任天堂】「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」がAmazonで登場中！今すぐゲットしよう！
- 5. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 6. 離婚直前 妻が不倫夫を義実家に
- 7. TDS 25周年は夜の景色が圧巻
- 8. 「俺のため…？」両親の告白で知った″姉が犠牲″になったわけ【姉が帰らない理由 第7話】
- 9. ユニクロ おすすめのリネン混服
- 10. 100万円の上着購入も「1番後悔」
- 11. 置くだけで映える3COINSライト
- 12. 【JR秋葉原駅】4月1日スタート「ufu. presents 関東を巡る！ 大焼菓子博」全国の名店の焼き菓子を堪能！ 出店ブランド38店舗・81種を一挙紹介
- 13. トイレの順番待ち「会話」に驚愕
- 14. 1枚でサマ見え ZARAのワンピース
- 15. 2.5次元歌い手アイドルの強み
- 16. 【金星LOVEメッセージ】2月1日〜2月25日の恋愛キーワードは「オンライン」「マルチタレント」！
- 17. 「ドイツのは砂糖だらけ」初来日のドイツ人姉妹が本場の抹茶に驚愕！日本の“空気の綺麗さ”にも感動
- 18. 「よいたん3歳」多才で波乱万丈
- 19. 義母「もうあなたの手作り料理はいらないの…」嫁「洋食が嫌なら和食にしますね？」話が一方通行の嫁姑問題…困惑する義母はどうする!?
- 20. PLAZAでハワイアンスイーツをゲット♡ 「テッズ・ベーカリー」のグアバチーズパイでトロピカル気分を満喫しよう！