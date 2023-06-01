◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）阪神先発・大竹は、今季初登板だった4日広島戦（マツダ）で決勝2ランを放った木浪に、また試合を決める一打を打ってもらった。1歳下ながら、ロッカーが隣ということもあって仲が良く、プレゼントを交換することもある。9安打を浴びながら6回3失点で耐えた一日を振り返り、「反省点はいろいろありますけど、何より勝っているので。そこは打線に感謝です」と野手のサポー