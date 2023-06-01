◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）阪神・岩崎が珍しく感情をあらわにした。1点優勢の9回に登板。2死一、二塁のピンチを招いたが、最後は細川をチェンジアップで空振り三振に抑え、今季6セーブ目を挙げた。勝利が決まると、マウンド上で左拳を握って雄叫び。珍しい姿に「はい。勝てばうれしいです」と笑いながら振り返った。一打逆転の場面を切り抜け、「最後はまあまあ良かった。もうちょっといい、1イニ