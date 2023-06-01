◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）阪神は一進一退の展開で坂本の一振りも大きかった。鵜飼の2ランで逆転された直後の4回1死一、二塁。カウント3―1から大野の速球を左前にはじき返す同点打を放った。前日17日に15打席ぶりの安打を放っていたが、一夜明けたこの日は出場10試合ぶりの打点を挙げて大竹を援護した。「みんなでつくったチャンスでしたし、逆転された裏の回にすぐ追いつけたのは良かった」と振