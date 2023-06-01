◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）痛快な逆転劇を呼び込む力投だった。湯浅は1点劣勢の7回から2番手で登板。あっさり3者凡退に封じると、直後に味方打線が逆転したため、今季2勝目を手にした。「どんな状況でも心がけていることは変わらないですし、今日は1点ビハインドだったので流れを持ってこられて良かったです」先頭のボスラーにはフルカウントからカットボールを内角低めの足元に食い込ませて空