◇セ・リーグ阪神4―3中日（2026年4月18日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼7回に逆転チームの形をしっかりとキープしながら攻撃のチャンスを待つ。それから仕掛けていくということができたかなと思いますね。ナイスゲームですね。▼答えがあるようでないのが野球終わるまで（リリーフ陣への手応えは）ないでしょうね。そこまで簡単ではないです。答えがあるようでないというのが野球ですから。だから、みなさん楽