プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「しめサバのマリネ」 「シイタケのパン粉焼き」 「手羽元とセロリのスープ」 の全3品。 青魚をもっと食卓に。マリネやスープは作ってしばらく置くと味が深くなるので、作り置きにも最適です。【主菜】しめサバのマリネ 市販のしめサバを使って簡単にマリネを作りましょう。粒マスタードが美味しさを引き立てます。 ©Eレシピ 調理時間：20分+