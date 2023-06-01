ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナ首都キーウで18日、銃撃事件があり、5人が死亡し、10人が病院に搬送された。ゼレンスキー大統領が通信アプリで明らかにした。地元メディアによると、容疑者の男は市民を人質に取って建物に立てこもった後、駆け付けた警察に射殺された。