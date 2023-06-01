ブンデスリーガ 25/26の第30節 レーバークーゼンとアウクスブルクの試合が、4月18日22:30にバイ・アレーナにて行われた。 レーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、ネイサン・テラ（FW）、イブラヒム・マザ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはロドリゴ・リベイロ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW
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