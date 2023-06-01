ブンデスリーガ 25/26の第30節 ブレーメンとハンブルガーSVの試合が、4月18日22:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。 ブレーメンは菅原 由勢（DF）、ジョバン・ミロシェビッチ（FW）、ロマーノ・シュミット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、