ブンデスリーガ 25/26の第30節 ウニオン・ベルリンとウォルフスブルクの試合が、4月18日22:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。 ウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、オリバー・バーク（FW）、イリヤース・アンサ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはジェナン・ペイチノビッチ（FW）、パトリック・ビマー