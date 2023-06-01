ブンデスリーガ 25/26の第30節 ホッフェンハイムとドルトムントの試合が、4月18日22:30にライン・ネッカー・アレーナにて行われた。 ホッフェンハイムはティム・レンペール（FW）、フィスニク・アスラニ（FW）、アンドレイ・クラマリッチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはファビオ・シルバ（FW）、カーニー・チュクエメカ（MF）、マク