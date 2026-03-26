プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第3節 アントワープとルーベンの試合が、4月18日23:00にボサイル・スタディオンにて行われた。 アントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ギュラノ・ケルク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは大南 拓磨（DF）、ユセフ・マジズ（MF）、ソリー・カバ（FW）らが先発に