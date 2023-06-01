プレミアリーグ第33節が18日に行われ、リーズとウルヴァーハンプトン（ウルブス）が対戦した。連勝中のリーズは、前節のマンチェスター・ユナイテッド戦で勝利し、降格圏の18位トッテナム・ホットスパーとの勝ち点差を「6」とした。勝利すればリーグ戦3連勝となるほか、残留をより確かなものにできる一戦だった。田中碧は前節に引き続きこの試合も先発出場を果たした。一方のウルブスにとっては、仮にこの試合に敗戦すれば降