ブンデスリーガ第30節が18日に行われ、ブレーメンとハンブルガーSVと対戦した。29試合が消化したリーグ戦で勝ち点「28」のブレーメンは現在15位。一方、アウェイのハンブルガーSVは勝ち点「31」の13位。ともに残留を目指すうえでも負けられない“ノルト・ダービー”がシーズン終盤戦で実現した。日本代表DF菅原由勢は右サイドバックで起用され、2試合連続のスタメン出場を果たす。ダービーマッチらしく序盤から激しい球際が