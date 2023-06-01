ブンデスリーガ第30節が18日に行われ、ヴォルフスブルクは敵地でウニオン・ベルリンと対戦した。日本代表FW塩貝健人が所属するヴォルフスブルクは、29試合が消化したリーグ戦で勝ち点「21」の降格圏17位に低迷。現在は12試合勝利から遠ざかってり降格の二文字がちらついている。そんななか今節は、11位のウニオン・ベルリンと対戦。ウニオン・ベルリンは5大リーグ初の女性監督となるマリー・ルイーズ・エタ氏が指揮を執る。