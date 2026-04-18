セリエ第33節が18ン地位に行われ、パルマ・カルチョはアウェイでウディネーゼと対戦した。日本代表GK鈴木彩艶が所属するパルマは、32試合が消化したリーグ戦で勝ち点「36」の現在14位。今季も残すところ6試合。降格圏の18位レッチェとの勝ち点差は「9」となっており、ポイントを重ね残留を確定させたい。今節は11位ウディネーゼとの対戦で、GK鈴木は復帰以降5試合連続でスタメン出場を果たす。試合は手堅い展開で時間が経過