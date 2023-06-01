IT関連会社の代表が男性役員とみられる遺体を遺棄した疑いで逮捕された事件で、男性のスマートフォンが見つかっていないことが分かりました。東京・港区のIT関連会社代表・水口克也容疑者（49）は2025年10月、男性役員（50代）とみられる遺体を事務所から運び出し、遺棄した疑いが持たれています。その後の取材で、男性の自宅や事務所などからは、男性のスマホが見つからなかったことがわかりました。スマホは、2025年10月に知人か