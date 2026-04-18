マンチェスター・シティは今週末プレミアリーグ第33節でアーセナルと対戦する。優勝争いを決定づける可能性が高い天王山となり、大きな注目を集めている。そんな一戦を前に英『THE Sun』が注目したのは、昨シーズンの途中よりシティに加入したウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフ（22）の成長だ。ランスからやってきた同選手は昨シーズンの第23節チェルシー戦でデビューを飾ったが、この試合では開始早々に失点に絡む