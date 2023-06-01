アンゴラへ向かう機内のローマ教皇レオ14世＝18日（ロイター＝共同）【ローマ共同】アフリカ歴訪中のローマ教皇レオ14世は18日、アンゴラに向かう機内で、自身への批判を繰り返すトランプ米大統領との「論争は私の関心事ではない」と記者団に述べた。バチカン公式メディアなどが報じた。レオ14世は16日、カメルーンでの演説で「世界は一握りの暴君によって荒廃が進んでいる」と言及。念頭にトランプ氏があったとの見方が出た。