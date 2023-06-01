三重県鈴鹿市で18日午前、道路脇で立ち話をしていた男女2人を車でひき逃げしたとして、85歳の男が逮捕されました。逮捕された鈴鹿市の建設業・森田稔容疑者(85)は、18日午前11時45分ごろ、鈴鹿市石薬師町の道路脇で立ち話をしていた85歳の女性と77歳の男性を軽自動車ではねてケガをさせたにも関わらず、逃げた疑いが持たれています。女性は首の骨を折る重傷、男性は足を打撲するなどの軽傷を負いました。警察によりますと