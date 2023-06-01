19日午前0時46分ごろ、石川県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は富山湾で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、石川県の珠洲市、羽咋市、穴水町、それに能登町です。【各地の震度詳細】■震度1□石川県珠洲市羽咋市穴水町能登町気象庁の発表に