京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件で、警察は市内の公衆トイレに遺体が一時的に遺棄された可能性もあるとみて捜査しています。報告「捜査員が今、公衆トイレで鑑識作業を行っています」警察は18日、男子児童が通っていた小学校と自宅の間に位置する公衆トイレを現場検証し、この場所に遺体が一時的に遺棄された可能性もあるとみて調べています。安達優季容疑者（37）は先月23日の朝から今月13日の夕方ごろまでの間に南