春キャベツに菜の花にスナップエンドウと、旬真っ盛りの春野菜。その穏やかな甘みを生かすなら、上品なだし浸しにするのがおすすめです。レシピを教わったのは、人気料理家の小堀紀代美さん。だしのおいしさがしっかり野菜になじむよう、漬ける前に、漬け地にさっとくぐらせるのが小堀さん流。汁けをぎゅっと絞ってから、再びきれいな漬け地の中へ。ここでさらに削り節をオンすることで、風味がさらに、野菜にうつります。シャキッ