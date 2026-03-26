セリエA 25/26の第33節 ウディネーゼとパルマの試合が、4月18日22:00にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。 ウディネーゼはニコロ・ザニオーロ（MF）、アーサー・アッタ（MF）、ユルゲン・エッケレンカンプ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマは鈴木 彩艶（GK）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW