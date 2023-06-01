【HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン】 4月19日 申込締切 5月8日 当選発表予定 価格：143,000円 ボークスは、レジン製組み立てキット「HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン」の第2期抽選販売の受付を本日4月19日まで実施している。価格は143,000円。 本商品は「ファイブスター物語」より、天照家に代々伝わる駆逐型GTM「アゲハ・モル