【SWS 1/32 フォッケウルフ Fw 190 A-3】 4月19日 予約締切 5月2日 発売予定 価格：13,200円 ボークスは、プラモデル「SWS 1/32 フォッケウルフ Fw 190 A-3」の予約を本日4月19日まで受け付けている。価格は13,200円。 本商品は、第二次世界大戦期のドイツで開発された単座戦闘機「フォッケウルフ Fw 190 A-3」を1/32スケールプラモデル化したもの。